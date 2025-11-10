Thai Oil zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Thai Oil veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,96 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,890 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Thai Oil hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80,10 Milliarden THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,19 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at