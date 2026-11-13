Thai Oil zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Thai Oil präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 8,06 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,960 THB je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Thai Oil in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 78,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 143,22 Milliarden THB im Vergleich zu 80,10 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at