Thai Optical Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Thai Optical Group lud am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,140 THB erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,26 Prozent auf 838,2 Millionen THB. Im Vorjahresviertel hatte Thai Optical Group 857,6 Millionen THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at