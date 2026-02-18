Thai Optical Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Thai Optical Group hat am 16.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Thai Optical Group hat ein EPS von 0,24 THB vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,240 THB auf dem gleichen Niveau gelegen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,10 Prozent auf 930,2 Millionen THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 829,9 Millionen THB erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,710 THB. Im letzten Jahr hatte Thai Optical Group einen Gewinn von 0,870 THB je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahr hat Thai Optical Group im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,54 Milliarden THB. Im Vorjahr waren 3,48 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

