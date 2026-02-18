Thai Optical Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Thai Optical Group hat am 16.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,24 THB vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Thai Optical Group ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,240 THB in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 930,2 Millionen THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 829,9 Millionen THB umgesetzt worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,710 THB eingefahren. Im Vorjahr waren 0,870 THB je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 3,54 Milliarden THB vermeldet. Im Vorjahr hatte Thai Optical Group 3,48 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at