|
18.02.2026 06:31:28
Thai Optical Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Thai Optical Group hat am 16.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,24 THB vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Thai Optical Group ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,240 THB in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 930,2 Millionen THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 829,9 Millionen THB umgesetzt worden waren.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,710 THB eingefahren. Im Vorjahr waren 0,870 THB je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 3,54 Milliarden THB vermeldet. Im Vorjahr hatte Thai Optical Group 3,48 Milliarden THB umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.