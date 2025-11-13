Thai Optical Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Thai Optical Group hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,17 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 THB je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,26 Prozent auf 838,2 Millionen THB. Im Vorjahresviertel hatte Thai Optical Group 857,6 Millionen THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at