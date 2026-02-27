Thai President Foods legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Thai President Foods hat am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,84 THB. Im Vorjahresviertel waren 3,62 THB je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,50 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,97 Milliarden THB.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 11,25 THB beziffert. Im Vorjahr hatten 13,59 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 6,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 27,65 Milliarden THB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 29,61 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at