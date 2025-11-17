Thai President Foods stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Thai President Foods präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,59 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,18 THB erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,17 Prozent zurück. Hier wurden 6,69 Milliarden THB gegenüber 7,62 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum generiert.

