Thai President Foods verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Thai President Foods äußerte sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,84 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Thai President Foods ein EPS von 3,62 THB je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,12 Prozent auf 6,97 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,50 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 11,25 THB beziffert. Im Jahr zuvor waren 13,59 THB je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 29,61 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 27,65 Milliarden THB.

Redaktion finanzen.at