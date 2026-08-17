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17.08.2026 06:31:29
Thai President Foods vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Thai President Foods hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,85 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,84 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Thai President Foods mit einem Umsatz von insgesamt 6,68 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,94 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 3,63 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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