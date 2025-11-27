Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
27.11.2025 14:14:49
Thai prices hit near 4-month high; India prices ease on weak demand, soft rupee
Thailand’s 5% broken rice was quoted at US$370 per metric tonne, its highest since July 31Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!