29.05.2026 06:31:29

Thai Rayon präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Thai Rayon hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Thai Rayon hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,10 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,350 THB je Aktie gewesen.

Thai Rayon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,07 Milliarden THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,56 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Thai Rayon hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 8,240 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,440 THB je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 16,06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 8,54 Milliarden THB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 10,18 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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