Thai Reinsurance gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Thai Reinsurance präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Thai Reinsurance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38,83 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 861,9 Millionen THB im Vergleich zu 1,41 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at