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16.11.2026 06:31:29
Thai Reinsurance gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Thai Reinsurance gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 THB. Im Vorjahresquartal waren 0,010 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 804,5 Millionen THB – das entspricht einem Abschlag von 6,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 861,9 Millionen THB erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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