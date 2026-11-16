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16.11.2026 06:31:29
Thai Reinsurance: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Thai Reinsurance hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Thai Reinsurance hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 THB je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,66 Prozent auf 804,5 Millionen THB. Im Vorjahresviertel hatte Thai Reinsurance 861,9 Millionen THB umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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