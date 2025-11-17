Thai Reinsurance stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Thai Reinsurance hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 861,9 Millionen THB – das entspricht einem Minus von 38,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,41 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at