27.02.2026 06:31:29
Thai Reinsurance verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Thai Reinsurance hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 THB je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Thai Reinsurance ein EPS von 0,020 THB in den Büchern gestanden.
Thai Reinsurance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 844,9 Millionen THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 42,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,46 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.
Mit einem Umsatz von 3,47 Milliarden THB, gegenüber 5,56 Milliarden THB im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 37,58 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
