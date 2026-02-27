|
Thai Reinsurance: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Thai Reinsurance hat am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 THB je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,020 THB je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 844,9 Millionen THB in den Büchern – ein Minus von 42,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Thai Reinsurance 1,46 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 37,58 Prozent auf 5,56 Milliarden THB. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 3,47 Milliarden THB gelegen.
