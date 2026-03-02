Thai Rubber Latex Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Thai Rubber Latex Group hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 THB vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,080 THB erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,57 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 26,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,12 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,220 THB ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,270 THB je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,34 Milliarden THB – eine Minderung um 17,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,65 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.at