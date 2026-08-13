Thai Rung Union Car informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Thai Rung Union Car hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,10 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,120 THB je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Thai Rung Union Car in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 458,1 Millionen THB. Im Vorjahresviertel waren 466,5 Millionen THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at