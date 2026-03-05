|
Thai Rung Union Car vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Thai Rung Union Car hat am 02.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,10 THB, nach 0,290 THB im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Thai Rung Union Car in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,59 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 457,0 Millionen THB. Im Vorjahresviertel waren 590,4 Millionen THB in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,410 THB beziffert. Im Vorjahr waren 0,570 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Thai Rung Union Car mit einem Umsatz von insgesamt 1,83 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,27 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um -19,66 Prozent verringert.
