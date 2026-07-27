Thai Stanley Electric präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Thai Stanley Electric lud am 24.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 4,72 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Thai Stanley Electric 4,82 THB je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 2,65 Milliarden THB – das entspricht einem Abschlag von 9,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,92 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at