Thai Stanley Electric stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Thai Stanley Electric gab am 27.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,05 THB. Im Vorjahresviertel hatte Thai Stanley Electric 4,27 THB je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,07 Milliarden THB – eine Minderung von 4,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,23 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.at