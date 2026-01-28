|
Thai Stanley Electric (Thailand) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Thai Stanley Electric (Thailand) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,40 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,05 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 2,92 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Thai Stanley Electric (Thailand) 2,95 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.
