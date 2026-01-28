Thai Stanley Electric (Thailand) legte Quartalsergebnis vor

Thai Stanley Electric (Thailand) hat am 26.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 6,40 THB gegenüber 4,05 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Thai Stanley Electric (Thailand) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,92 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 2,95 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at