Thai Stanley Electric (Thailand) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Thai Stanley Electric (Thailand) präsentierte in der am 27.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,05 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,27 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,85 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,07 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,23 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at