Thai Stanley Electric (Thailand): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Thai Stanley Electric (Thailand) ließ sich am 27.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Thai Stanley Electric (Thailand) die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 8,05 THB gegenüber 4,27 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,23 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,07 Milliarden THB.

Redaktion finanzen.at