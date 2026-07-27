Thai Stanley Electric (Thailand): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Thai Stanley Electric (Thailand) präsentierte am 24.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 4,72 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,82 THB je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Thai Stanley Electric (Thailand) mit einem Umsatz von insgesamt 2,65 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,92 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 9,49 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at