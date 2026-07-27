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27.07.2026 06:31:29
Thai Stanley Electric (Thailand) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Thai Stanley Electric (Thailand) hat am 24.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es stand ein EPS von 4,72 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Thai Stanley Electric (Thailand) noch ein Gewinn pro Aktie von 4,82 THB in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Thai Stanley Electric (Thailand) mit einem Umsatz von insgesamt 2,65 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,92 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 9,49 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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