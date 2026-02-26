|
Thai Tap Water Supply hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Thai Tap Water Supply äußerte sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 0,21 THB gegenüber 0,190 THB je Aktie im Vorjahresquartal.
Thai Tap Water Supply hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,34 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,28 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,820 THB ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,700 THB je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,10 Milliarden THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 5,24 Milliarden THB ausgewiesen.
