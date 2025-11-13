|
Thai Tap Water Supply hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Thai Tap Water Supply lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS lag bei 0,24 THB. Im letzten Jahr hatte Thai Tap Water Supply einen Gewinn von 0,230 THB je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Thai Tap Water Supply in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,32 Milliarden THB im Vergleich zu 1,29 Milliarden THB im Vorjahresquartal.
