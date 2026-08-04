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04.08.2026 06:31:29
Thai Union Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Thai Union Group hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Thai Union Group ein EPS von 0,320 THB je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,37 Prozent auf 33,85 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,39 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Experten hatten einen Gewinn von 0,282 THB je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 34,52 Milliarden THB erwartet.
Redaktion finanzen.at
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