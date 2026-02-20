20.02.2026 06:31:28

Thai Union Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Thai Union Group stellte am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,270 THB je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35,04 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 0,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,09 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 THB für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 138,43 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 132,72 Milliarden THB.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:48 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:11 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.02.26 KW 8: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.02.26 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen