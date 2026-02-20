Thai Union Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Thai Union Group stellte am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,270 THB je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35,04 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 0,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,09 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 THB für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 138,43 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 132,72 Milliarden THB.

Redaktion finanzen.at