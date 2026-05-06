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06.05.2026 06:31:29
Thai Union Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Thai Union Group hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,240 THB je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,60 Prozent auf 32,05 Milliarden THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29,79 Milliarden THB erwirtschaftet worden.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,271 THB gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 31,52 Milliarden THB taxiert.
Redaktion finanzen.at
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