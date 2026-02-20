Thai Union Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Thai Union Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,16 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,160 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Umsatzseitig wurden 1,09 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Thai Union Group 1,03 Milliarden USD umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,710 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,610 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,90 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,04 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 3,92 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at