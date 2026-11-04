Thai Union Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Thai Union Group hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,35 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,340 THB je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 35,68 Milliarden THB gegenüber 34,50 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at