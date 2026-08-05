Thai Union Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Thai Union Group präsentierte in der am 03.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Thai Union Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,320 THB je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,85 Milliarden THB, während im Vorjahreszeitraum 33,39 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at