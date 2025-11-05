|
Thai Union Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Thai Union Group hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,300 THB je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Thai Union Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 34,50 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 34,84 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
