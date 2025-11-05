Thai Union Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Thai Union Group lud am 03.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,34 THB gegenüber 0,300 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,97 Prozent auf 34,50 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34,84 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at