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07.05.2026 06:31:29
Thai Union Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Thai Union Group hat am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,240 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Thai Union Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 32,05 Milliarden THB im Vergleich zu 29,79 Milliarden THB im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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