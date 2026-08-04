Thai Union Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Thai Union Group gab am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,33 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,320 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 33,85 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 33,39 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at