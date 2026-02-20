Thai Union Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Thai Union Group hat sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,270 THB je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35,04 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 0,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,09 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,16 THB gegenüber 1,08 THB je Aktie im Vorjahr.

Mit einem Umsatz von 132,72 Milliarden THB, gegenüber 138,43 Milliarden THB im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 4,13 Prozent präsentiert.

