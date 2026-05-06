Thai Union Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Thai Union Group hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 THB. Im Vorjahresviertel hatte Thai Union Group 0,240 THB je Aktie erwirtschaftet.

Thai Union Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,05 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 29,79 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at