Thai Union Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Thai Union Group hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,18 USD gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 1,01 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 877,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at