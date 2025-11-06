|
06.11.2025 06:31:29
Thai Union Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Thai Union Group hat am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,300 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 34,50 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34,84 Milliarden THB umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!