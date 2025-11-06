Thai Union Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Thai Union Group hat am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,300 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 34,50 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34,84 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at