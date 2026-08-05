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05.08.2026 06:31:29
Thai Union Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Thai Union Group hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Thai Union Group 1,04 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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