Thai Union Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Thai Union Group präsentierte am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,270 THB je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Thai Union Group mit einem Umsatz von insgesamt 35,04 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,09 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 0,15 Prozent verringert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,16 THB beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,08 THB je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Thai Union Group mit einem Umsatz von insgesamt 132,72 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,43 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um -4,13 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at