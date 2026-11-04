Thai Union Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Thai Union Group stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Thai Union Group ein EPS von 0,340 THB je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 35,68 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34,50 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at