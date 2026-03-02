Thai Vegetable Oil: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Thai Vegetable Oil hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,59 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,900 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,60 Prozent auf 7,87 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7,92 Milliarden THB gelegen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,46 THB gegenüber 2,36 THB je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,16 Prozent auf 27,79 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,60 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at