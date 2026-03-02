Thai Vegetable Oil informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Thai Vegetable Oil hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,59 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,900 THB je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,60 Prozent auf 7,87 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,92 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,46 THB. Im Vorjahr waren 2,36 THB je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,16 Prozent auf 27,79 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,60 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at